Navio dos Emirados chega com 2.500 toneladas de ajuda para Gaza

ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) — Um navio de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos chegou com materiais de socorro destinados à população de Gaza, como parte da Operação Chivalrous Knight 3, lançada pelos Emirados para fornecer assistência urgente aos moradores da Faixa.

A iniciativa responde às necessidades críticas e às circunstâncias trágicas enfrentadas pelos habitantes da região, onde centenas de milhares de famílias deslocadas e afetadas enfrentam dificuldades crescentes, escassez severa de alimentos, água e medicamentos, além do colapso nas condições básicas de vida.

A embarcação, que atracou no Porto de Ashdod, transporta 2.500 toneladas de suprimentos diversos, incluindo cestas básicas e kits infantis com itens essenciais como farinha, tâmaras, leite e chá. Os materiais visam apoiar a população local, aliviar o sofrimento e ajudar a enfrentar as condições extremas e a fome que ameaçam suas vidas.

Os Emirados seguem mobilizando ajuda por todos os meios disponíveis, em coordenação com instituições humanitárias e beneficentes do país, como expressão de solidariedade e de seu compromisso contínuo com as causas humanitárias. A iniciativa reforça a postura histórica dos Emirados de apoio ao povo palestino, independentemente do cenário.

Desde o início da Operação Chivalrous Knight 3, em 5 de novembro de 2023, os Emirados já enviaram diversos navios com ajuda humanitária para Gaza, em apoio às famílias palestinas e no enfrentamento das necessidades urgentes da região.