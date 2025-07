Parceria estratégica entre Fundo de Abu Dhabi e Quênia apoia desenvolvimento sustentável

ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) — Em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, o Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento (ADFD, na sigla em inglês) segue apoiando projetos que fortalecem a infraestrutura, ampliam serviços essenciais e melhoram a qualidade de vida em países parceiros.

Como parte dessa estratégia, o fundo consolidou uma parceria sólida e de impacto com o Quênia, considerado seu parceiro estratégico na promoção do desenvolvimento sustentável no continente africano.

A colaboração entre ADFD e Quênia destaca o compromisso da instituição com o desenvolvimento rural por meio do financiamento de projetos relevantes nas áreas de transporte e energia. Esses investimentos refletem o papel dos Emirados Árabes Unidos como parceiro internacional no apoio ao progresso econômico e ao desenvolvimento social de outras nações.

Ao longo dessa cooperação, o fundo financiou uma série de iniciativas nas áreas de infraestrutura, energia, abastecimento de água, saúde e educação, com valor total estimado em aproximadamente 620 milhões de dirhams, contribuindo de forma significativa para a Visão 2030 do Quênia.

Entre os projetos mais transformadores está a reabilitação da estrada Nuno–Modogashe, com 136 quilômetros de extensão, que foi convertida de uma trilha não pavimentada em uma via totalmente desenvolvida, ligando o condado de Garissa a regiões vizinhas. Com financiamento de 36,7 milhões de dirhams, a obra resultou em transporte mais seguro e eficiente, impulsionou o comércio regional e reforçou a coesão social entre comunidades rurais, beneficiando cerca de 200 mil habitantes.

A nova rodovia também facilitou o acesso de crianças — especialmente meninas — às escolas e aos serviços educacionais, além de ampliar o acesso a bens e serviços para famílias e pequenos comerciantes.

Outro destaque é o financiamento do Projeto de Eletrificação Rural do Quênia, também com aporte de 36,7 milhões de dirhams. A ampliação da rede elétrica nacional permitiu que milhares de residências e instalações públicas em regiões remotas passassem a contar com fornecimento de energia, melhorando as condições de vida, ampliando oportunidades econômicas e criando um ambiente mais favorável para pequenos negócios e empreendimentos agrícolas.

A instalação de estações de distribuição e novas linhas de transmissão assegurou acesso confiável à eletricidade para escolas, clínicas e fazendas, beneficiando mais de 20 mil pessoas.

Essas iniciativas estão alinhadas à Visão 2030 do Quênia e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que priorizam áreas como infraestrutura, educação, saúde e crescimento econômico inclusivo. O ADFD reforça seu compromisso de investir em projetos de desenvolvimento com impacto social em toda a África e em outras regiões emergentes, com o objetivo de elevar a qualidade de vida e fortalecer comunidades na construção de um futuro mais resiliente e próspero.