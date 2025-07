Abu Dhabi testa táxi aéreo elétrico como parte de plano de mobilidade urbana

ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) – A Archer Aviation realizou voos de teste do seu táxi aéreo elétrico de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL) Midnight no Aeroporto Executivo de Al Bateen, em Abu Dhabi. A ação marca um avanço importante para o início das operações comerciais da empresa nos Emirados Árabes Unidos e a expansão de suas operações na região.

A iniciativa integra a estratégia do Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC, na sigla em inglês) para impulsionar a mobilidade aérea inteligente, em parceria com o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO).

Lideranças da Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados (GCAA), do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), do Centro Integrado de Transportes, da Abu Dhabi Aviation e dos Aeroportos de Abu Dhabi, além de representantes dos parceiros regionais da Archer, acompanharam o voo de teste.

Focado em avaliar o desempenho de decolagem e pouso vertical (VTOL, na sigla em inglês) da aeronave em condições específicas dos Emirados Árabes Unidos — como temperatura, umidade e exposição à poeira —, o teste permite à Archer validar a prontidão para o início das operações comerciais.

Após esse marco, a Archer ampliará o programa de testes de voo do Midnight na região, reunindo dados adicionais para apoiar seus planos de certificação e comercialização tanto nos Emirados quanto em outros mercados estratégicos da região.

Badr Al Olama, diretor-geral do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi, afirmou: “Este voo representa um passo significativo rumo à concretização da ambição de Abu Dhabi de liderar o mundo em mobilidade aérea urbana avançada. Por meio do cluster da Indústria de Veículos Inteligentes e Autônomos (SAVI), estamos permitindo que empresas como a Archer testem, certifiquem e escalem soluções de mobilidade aérea de próxima geração, reforçando nossa posição como plataforma global para inovação e centro de tecnologias transformadoras.”

Adam Goldstein, CEO e fundador da Archer Aviation, acrescentou que as operações iniciais de voo nos Emirados representam um marco fundamental à medida que nos preparamos para o lançamento comercial em Abu Dhabi. "Testar nossa aeronave em condições reais de operação, em pleno verão, nos fornece os dados necessários para avançar em nossos esforços de certificação e comercialização tanto nos Emirados quanto nos Estados Unidos”, disse Goldstein.

O voo de teste faz parte do programa de comercialização Launch Edition da Archer, em parceria com a Abu Dhabi Aviation, que visa estabelecer serviços de táxi aéreo em Abu Dhabi. O anúncio ocorre enquanto a Archer continua a avançar com seus esforços de certificação e comercialização nos Emirados e além, apoiada por conquistas recentes, como a aprovação regulatória para o primeiro heliporto híbrido dos Emirados, no Terminal de Cruzeiros de Abu Dhabi, no Zayed Port, e por parcerias com operadores regionais de destaque.

O programa Launch Edition representa a estratégia da Archer para estabelecer operações comerciais em mercados pioneiros. O papel de Abu Dhabi como primeiro mercado do programa destaca a posição do emirado como líder global na implantação da mobilidade aérea urbana e demonstra seu compromisso com soluções de transporte inovadoras e mobilidade sustentável.