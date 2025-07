Assembleia Geral aprova orçamento de US$ 5,38 bilhões para operações de paz da ONU em 2025–2026

NOVA YORK, 2 de julho de 2025 (WAM) — A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um orçamento de US$ 5,38 bilhões para as operações de paz da organização no exercício fiscal de 2025–2026, uma leve redução em relação ao ano anterior, após semanas de negociações marcadas por alertas sobre os persistentes desafios de financiamento.

No ano passado, o orçamento havia sido fixado em US$ 5,59 bilhões para 14 operações. A nova cifra representa uma modesta diminuição, atribuída principalmente à conclusão dos acordos finais das missões na Costa do Marfim e na Libéria.

As missões de paz continuam sendo uma das atividades mais emblemáticas da ONU, com cerca de 70 mil militares, policiais e civis destacados em operações na África, no Oriente Médio e na Europa.