Queda de helicóptero militar de Uganda em aeroporto da Somália deixa três mortos

MOGADÍSCIO, 2 de julho de 2025 (WAM) — Um helicóptero da União Africana operado pelo contingente das Forças de Defesa do Povo de Uganda (UPDF, na sigla em inglês) caiu na manhã desta quarta-feira (02/07) pouco antes de pousar no Aeroporto Internacional Aden Abdulle, em Mogadíscio, após decolar da base aérea militar de Baledogle.

As autoridades somalis confirmaram que três pessoas morreram no acidente.

A Missão da União Africana de Apoio e Estabilização na Somália (AUSSOM) informou, em comunicado anterior, que “operações de busca e resgate estão em andamento para localizar os demais tripulantes e passageiros”.

A AUSSOM destacou que o helicóptero sofreu o acidente imediatamente antes do pouso no aeroporto internacional da capital somali. As autoridades de aviação civil iniciaram investigações para apurar as causas do acidente.