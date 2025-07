Mundo do futebol phygital desembarca em Abu Dhabi para o Phygital Contenders

ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) – O universo do futebol phygital desembarca neste verão em Abu Dhabi, onde os principais clubes do mundo disputarão vagas nos prestigiados Jogos do Futuro 2025. O torneio “Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football” será realizado de 25 a 29 de julho no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

O torneio é organizado pela ASPIRE, autoridade local responsável pela entrega dos Jogos do Futuro Abu Dhabi 2025, em parceria com a Ethara, responsável pela realização do evento, e a Phygital International, detentora global dos direitos da modalidade.

Estão previstas as participações de 24 clubes de elite de diferentes continentes, com representantes da América do Norte e América Latina, Europa, África e Oriente Médio. Entre os destaques estão a Team Joga, dos Estados Unidos, e a LPT Venezuela, campeã do torneio paralelo dos Jogos do Futuro 2024.

O evento marca a etapa final de uma temporada internacional de competições que incluiu os torneios Phygital Origins e Phygital Rivals. Abu Dhabi será agora o palco decisivo antes da disputa principal, os Jogos do Futuro 2025, programados para ocorrer entre os dias 18 e 23 de dezembro na capital dos Emirados Árabes Unidos. Apenas os clubes com melhor desempenho garantirão vaga na competição principal e a chance de conquistar o título mundial.

“O Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football representa o auge de um processo de qualificação que durou toda a temporada e vai preparar o terreno para aquela que promete ser a edição mais competitiva dos Jogos do Futuro”, afirmou Nis Hatt, diretor-executivo da Phygital International. “Estamos presenciando um envolvimento global sem precedentes com o esporte phygital, e este torneio é prova de sua evolução como uma disciplina atlética legítima e voltada para o futuro.”

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, acrescentou: “Trazer o Phygital Contenders para Abu Dhabi é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade e uma responsabilidade significativa. Abu Dhabi sempre apostou em ideias ousadas e inovadoras, e o esporte phygital não é exceção. Temos orgulho em receber alguns dos clubes mais prestigiados do mundo e servir de palco para a definição do futuro da competição global. Serão cinco dias de disputa intensa que vão determinar os últimos classificados para o evento principal em dezembro.”