Ahmed bin Mohammed preside reunião do Conselho de Mídia de Dubai

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai e presidente do Conselho de Mídia do emirado, afirmou que o setor de mídia da cidade deve fortalecer seu vínculo com instituições globais e incorporar inovações tecnológicas para acompanhar as rápidas transformações do cenário internacional e manter Dubai como protagonista no futuro da indústria.

Durante reunião do Conselho, o xeique avaliou as iniciativas recentes lançadas sob uma nova estratégia voltada à aceleração do desenvolvimento do setor e à sua integração à visão de liderança de Dubai em setores estratégicos.

Ele destacou a necessidade de maior colaboração entre os diversos segmentos da mídia para que o setor esteja à altura das ambições globais da cidade. “Queremos que a mídia de Dubai reflita a estatura internacional da cidade, não apenas com conteúdo de qualidade, mas com capacidade real de contribuir para o debate global”, afirmou.

O xeique também ressaltou o impacto positivo da Bolsa Mohammed bin Rashid para Estudantes Emiradenses de Mídia, que vem capacitando jovens talentos nacionais com conhecimentos e habilidades voltados à próxima fase de crescimento do setor. “Nossos jovens devem estar aptos não apenas a participar, mas a liderar, produzindo conteúdo inovador, autêntico e enraizado na nossa cultura, mas com alcance competitivo em escala global”, disse.

A reunião também incluiu um balanço da recente missão do Programa de Liderança em Mídia do Conselho de Dubai ao Reino Unido. Os participantes visitaram instituições como Google, Financial Times, Sky News e a Fundação Thomson, onde discutiram boas práticas em comunicação, transformação digital e novas tecnologias do setor.

Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, afirmou que ações internacionais como essa são essenciais para o objetivo de criar um setor de mídia conectado globalmente e preparado para o futuro. “Esses programas oferecem oportunidades para que jovens líderes troquem experiências com profissionais renomados e compreendam como operam sistemas de mídia de padrão internacional”, afirmou. “Também abrem espaço para parcerias duradouras que apoiam os objetivos estratégicos de Dubai em comunicação, inovação e conteúdo criativo.”

Ela destacou ainda que o processo de desenvolvimento da Dubai Media Incorporated segue de acordo com um plano estratégico que visa posicionar a instituição como referência no cenário regional.

A reunião também avaliou os resultados da Bolsa Mohammed bin Rashid para Estudantes Emiradenses de Mídia, que está com inscrições abertas para sua terceira edição, referente ao ano acadêmico 2025–2026.

Nehal Badri, secretária-geral do Conselho, informou que o programa será ampliado para incluir universidades de prestígio internacional. Ela defendeu a introdução de formação em mídia ainda no ensino escolar, como forma de sensibilizar os jovens e prepará-los para futuras carreiras na área.

“Os jovens estão no centro dos nossos planos de desenvolvimento”, afirmou. “Eles acompanham de perto a pulsação das novas mídias e das tecnologias que impulsionam mudanças. Nosso papel é cultivar esse talento desde cedo, começando pelas escolas, oferecendo habilidades, confiança e mentalidade para liderar o futuro da mídia nos Emirados, no mundo árabe e no cenário global.”

Ela acrescentou que o Conselho está intensificando esforços para firmar parcerias relevantes com instituições de mídia internacionais, promovendo o intercâmbio de conhecimento e abrindo novas frentes para o crescimento e a inovação do setor em Dubai.

Participaram da reunião os membros do Conselho: Malek Al Malek, Aisha Miran, Khalfan Belhoul, Mohammed Al Mulla, Younus Abdulaziz Al Nasser, Arif Amiri e Hesham Al Olama.