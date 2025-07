Etihad Airways celebra primeiro voo para Atlanta

ABU DHABI, 3 de julho de 2025 (WAM) — A Etihad Airways realizou nesta semana seu primeiro voo para Atlanta, ampliando sua presença nos Estados Unidos e conectando o centro cultural e comercial do sudeste norte-americano a Abu Dhabi e demais destinos da malha internacional da companhia.

A operação marca mais um passo na expansão da empresa aérea nos Estados Unidos.

O voo inaugural partiu do Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, e aterrissou em 2 de julho no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta. A cidade se torna o quinto destino da Etihad no país, ao lado de Nova York, Chicago, Washington D.C. e Boston.

Passageiros que partem de Abu Dhabi contam com a facilidade do serviço de pré-liberação aduaneira e de imigração dos Estados Unidos (CBP Preclearance) no Aeroporto Internacional Zayed — o único do tipo na região. Com isso, é possível desembarcar nos Estados Unidos como viajante doméstico, poupando tempo no processo de entrada.

A nova rota atende à crescente demanda por viagens entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, atraindo tanto passageiros de negócios quanto turistas e viajantes que visitam amigos e familiares.

“Atlanta é uma cidade dinâmica, com importância cultural, econômica e estratégica no setor da aviação”, afirmou Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways. “Essa nova rota amplia o acesso ao sudeste dos Estados Unidos e oferece conexões eficientes com o Oriente Médio, o subcontinente indiano e a Ásia. Com o serviço de pré-liberação no Aeroporto Zayed, nossos passageiros podem chegar a Atlanta como se estivessem em um voo doméstico. Estamos muito satisfeitos em levar nossa experiência premiada aos clientes que viajam de e para Atlanta.”