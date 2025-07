Julphar envia 12 toneladas de medicamentos a hospitais de Gaza como parte da Operação Chivalrous Knight 3

RAS AL KHAIMAH, 3 de julho de 2025 (WAM) — A Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) enviou uma remessa de ajuda médica a hospitais na Faixa de Gaza, em coordenação com a Fundação de Caridade e Assistência Humanitária Saqr bin Mohammed Al Qasimi.

A iniciativa integra a campanha humanitária em curso dos Emirados Árabes Unidos, a Operação Chivalrous Knight 3, e reflete o apoio contínuo do país ao povo palestino.

A doação médica ocorre em meio ao colapso severo do sistema de saúde em Gaza, onde os hospitais enfrentam escassez crítica de medicamentos e suprimentos essenciais diante do agravamento da crise humanitária.

A remessa inclui 12 toneladas de medicamentos essenciais, cuidadosamente selecionados para atender às necessidades mais urgentes dos hospitais da região.

Entre os itens estão medicamentos para distúrbios gastrointestinais, antibióticos de amplo espectro para infecções bacterianas e fúngicas — incluindo problemas dermatológicos —, analgésicos e antitérmicos em diferentes formas (comprimidos, gotas e injetáveis), anti-histamínicos para tratar alergias sazonais e de pele, além de pomadas tópicas para queimaduras, feridas e regeneração cutânea.

A iniciativa reforça o compromisso contínuo dos Emirados com o apoio ao setor de saúde em Gaza, por meio de parcerias com organizações humanitárias e internacionais. A ação segue-se a contribuições recentes do país à Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de fortalecer a capacidade de resposta médica emergencial.

Com iniciativas como essa, os Emirados Árabes Unidos reafirmam sua postura solidária em apoio ao povo palestino e sua missão humanitária de longa data em favor de populações vulneráveis ao redor do mundo.