SHARJAH, 3 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, determinou a criação do Pasto Al Kharous na cidade de Al Dhaid.

A área será destinada a criadores de gado com fazendas oficialmente registradas junto ao Departamento de Agricultura e Pecuária da região. Segundo a ordem do governante, o novo pasto deverá contar com todos os serviços oferecidos em outras áreas similares do emirado.