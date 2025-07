Al Rawda Camel Racetrack sedia 1º Festival de Corrida de Camelos de Al Ain nesta sexta-feira

AL AIN, 3 de julho de 2025 (WAM) — Sob orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e com o patrocínio do xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Ain, o Centro de Assuntos de Camelos e Corridas de Camelos da Presidência organiza nesta sexta-feira, 4 de julho, a edição inaugural do Festival de Corrida de Camelos de Al Ain, no Al Rawda Camel Racetrack.

Com supervisão da Federação de Corrida de Camelos, o evento promove a corrida de camelos como um esporte profundamente enraizado no patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos.

O festival contará com três rodadas preliminares a serem realizadas em julho, agosto e setembro deste ano, totalizando 605 corridas, incluindo competições com troféus distribuídas por diferentes categorias de idade. A rodada final está programada para o início de outubro de 2025. Prêmios significativos serão concedidos a jóqueis e participantes ao longo do evento.

O xeique Sultan bin Hamdan Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Federação de Corrida de Camelos, expressou orgulho com o lançamento da primeira edição do festival e elogiou o apoio da liderança à preservação desse patrimônio nacional autêntico, além do generoso patrocínio do xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan.

Ele destacou que o festival representa um passo estratégico no desenvolvimento das corridas de camelo no país e incentiva a participação de criadores, especialmente os jovens, nesse setor vital do patrimônio, garantindo a sustentabilidade da tradição emiradense e sua transmissão às futuras gerações.

O evento reforça a identidade nacional e evidencia o compromisso contínuo dos Emirados com suas raízes culturais.