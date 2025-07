Câmara de Sharjah reforça cooperação com África em missão comercial inédita a Ilhas Maurício

MAURÍCIO, 3 de julho de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) concluiu sua primeira missão comercial oficial à República de Maurício, organizada em colaboração com o Conselho de Desenvolvimento Econômico (EDB) de Ilhas Maurício, entre os dias 30 de junho e 3 de julho.

A missão teve como objetivo fortalecer as relações econômicas e comerciais e fomentar o engajamento direto entre empresas dos dois países. O foco foi a identificação de oportunidades de investimento em setores de alto potencial e a ampliação da cooperação entre as comunidades empresariais de Sharjah e Maurício.

A iniciativa estratégica integra os esforços contínuos da Câmara para atrair investimentos direcionados e apoiar a expansão global de empresas privadas e negócios locais em mercados promissores.

Liderada por Abdallah Sultan Al Owais, presidente da SCCI, a delegação contou com o xeique Majid Faisal Khalid Al Qasemi, primeiro vice-presidente da SCCI, além dos membros do conselho Ziyad Mohmoud Khairalla AlHaji e Mohamed Ali Marzook Binkamil. Também integraram a comitiva a dra. Fatema Khalifa Al Muqarrab, diretora de Relações Internacionais da SCCI; Mai Sultan bin Hadda Al Suwaidi, chefe de Parcerias e Cooperação Internacional; e os representantes da Al Hanan Ind LLC, dra. Lina Al Samkari e dr. Hassan Al-Kharrat.

A missão começou com reuniões de alto nível com autoridades do governo das Ilhas Maurício. A delegação se encontrou com Dhaneshwar Damry, vice-ministro das Finanças; Shakeel Mohamed, ministro da Habitação e Terras; Hambirajen Narsinghen, vice-ministro das Relações Exteriores, Integração Regional e Comércio Internacional; Sayed Muhammad Aadil Ameer Meea, ministro da Indústria, PME e Cooperativas; e Mahomed Osman Cassam Mahomed, ministro dos Transportes Terrestres.

Com a presença de Mahen Abhimanu Kundasamy, CEO do EDB, os dois lados discutiram maneiras de intensificar a cooperação econômica bilateral e explorar oportunidades de investimento em setores estratégicos.

As discussões enfatizaram a importância de ativar parcerias público-privadas e abrir novos caminhos de colaboração em áreas como mercado imobiliário, desenvolvimento de infraestrutura, serviços financeiros, turismo e energia renovável.

As duas partes também analisaram possibilidades de intercâmbio de experiências e boas práticas no campo do desenvolvimento econômico e de fortalecimento dos vínculos entre as comunidades empresariais de ambos os países. As reuniões reafirmaram o compromisso com o aprofundamento das relações bilaterais e a promoção do crescimento sustentável em Maurício e nos Emirados Árabes Unidos.

Durante os encontros, Shakeel Mohamed recebeu convite formal para ser o convidado de honra na próxima edição do Salão Imobiliário de Sharjah (ACRES), que será realizado no Centro de Exposições de Sharjah em janeiro de 2026.

Em seu discurso principal, Abdallah Sultan Al Owais destacou que Maurício se destaca como uma das economias mais dinâmicas e promissoras da África, servindo como elo estratégico entre o continente africano e o sudeste asiático. Ele ressaltou que a realização da missão comercial representa um passo importante para aprofundar a cooperação econômica entre Sharjah e Maurício, impulsionar o fluxo de comércio e investimentos e promover maior integração entre os setores privados dos dois mercados.

“O peso desta missão é reforçado pela entrada em vigor, neste ano, do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) entre os Emirados Árabes Unidos e Maurício. O acordo abre oportunidades excepcionais para as comunidades empresariais dos dois países, incluindo isenção de tarifas alfandegárias, facilitação do intercâmbio comercial e aumento do potencial de investimento em setores como manufatura, energia renovável, turismo e logística”, acrescentou Al Owais.

A missão oficial incluiu um fórum empresarial com o tema “Aprofundando os Laços Econômicos”, organizado conjuntamente pela Câmara de Sharjah e o EDB de Maurício. O encontro reuniu a delegação da SCCI, Mahen Abhimanu Kundasamy e um grupo de empresários das ilhas de setores como serviços financeiros, hotelaria, mercado imobiliário, saúde e indústria.

Durante o evento, Fatema Khalifa Al Muqarrab apresentou o painel “Oportunidades de Negócios e Investimento em Sharjah”, destacando o ambiente amigável ao investidor e o posicionamento do emirado como destino de classe mundial para o setor privado.

Mahen Abhimanu Kundasamy também realizou uma apresentação sobre a “Maurício Inovadora”, mostrando a estratégia de inovação do país e a diversidade de sua economia, com setores de forte potencial de colaboração com Sharjah.

Como parte da agenda da missão, a Câmara de Sharjah assinou um Memorando de Entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria de Maurício (MCCI).

O acordo, assinado por Abdallah Sultan Al Owais, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah, e Charles Harel, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Maurício, tem como objetivo abrir novos canais de colaboração em diversos setores econômicos estratégicos, incluindo serviços financeiros, investimentos em turismo e fabricação de produtos farmacêuticos. A iniciativa também busca incentivar empresas emiradenses a aproveitarem a localização estratégica de Maurício como porta de entrada para os mercados africanos.

A assinatura do memorando de entendimento coincidiu com o 175º aniversário da Câmara de Comércio e Indústria de Maurício, marco que reflete o aprofundamento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o país africano.

Esses laços foram fortalecidos com a assinatura do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre as duas nações, que resultou em um aumento expressivo de 221% nas exportações das Ilhas Maurício para os Emirados desde 2018. O acordo abriu novas frentes de cooperação em setores estratégicos como saúde, finanças, turismo, manufatura e investimentos.

Por meio da parceria firmada, a MCCI busca intensificar sua cooperação com a Câmara de Sharjah e aproveitar sua ampla rede internacional, que conta com mais de 70 parcerias estratégicas globais.

A delegação de Sharjah concluiu a missão oficial com uma visita às instalações do Grupo IFFCO, importante empresa emiradense com presença consolidada em Maurício, considerada um modelo de expansão industrial e de investimentos bem-sucedidos em mercados internacionais.