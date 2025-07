Agência Ambiental de Abu Dhabi recebe certificação LEED Ouro por edifícios sustentáveis

ABU DHABI, 3 de julho de 2025 (WAM) – A Agência Ambiental de Abu Dhabi (EAD, na sigla em inglês) foi reconhecida com a prestigiada certificação LEED Ouro para edifícios sustentáveis, concedida pelo Conselho Norte-Americano de Construção Sustentável (USGBC, na sigla em inglês), o sistema de classificação de construções verdes mais amplamente utilizado no mundo. A distinção destaca os esforços da EAD na implementação de sistemas de eficiência energética, gestão ambiental e seu forte compromisso com a sustentabilidade na administração do Centro de Recursos Genéticos Vegetais, localizado em Al Ain.

A Agência obteve a certificação ao atender a todos os critérios exigidos, incluindo redução de 75,1% no consumo de energia, diminuição de 53,49% no uso de água e corte de 75,1% nas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o prédio do Centro de Recursos Genéticos Vegetais opera com energia renovável, gerando anualmente 581.077 quilowatt-hora por meio de painéis solares fotovoltaicos instalados no local.

Ao comentar a conquista, a secretária-geral da EAD, Shaikha Salem Al Dhaheri, afirmou: “Receber a certificação LEED Ouro pela gestão do Centro de Recursos Genéticos Vegetais, em Al Ain, é uma conquista essencial que reafirma o compromisso inabalável de Abu Dhabi em liderar globalmente a pauta ambiental. Guiados por uma estratégia fundamentada em práticas responsáveis, buscamos estabelecer um novo padrão ao transformar nossos ativos e instalações em ecossistemas altamente eficientes e sustentáveis – assegurando um futuro mais próspero para as próximas gerações.”

A certificação reforça o papel do Centro de Recursos Genéticos Vegetais, criado pela Agência em Al Ain, na conservação de sementes e tecidos de todas as plantas silvestres nativas e espécies agrícolas de relevância nos Emirados Árabes Unidos. Também reflete o empenho da equipe em integrar práticas sustentáveis para alcançar eficiência energética e gestão ideal dos recursos – evidenciando o compromisso da EAD, em todas as suas instalações, com a construção de um futuro mais sustentável.