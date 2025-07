Ministro do Exterior dos Emirados se reúne com líder da oposição de Israel

ABU DHABI, 4 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Yair Lapid, líder da oposição de Israel, em Abu Dhabi.

O encontro abordou a evolução das relações bilaterais entre Emirados e Israel. As duas partes também discutiram os principais desdobramentos regionais e as atualizações mais recentes no Oriente Médio, incluindo os esforços internacionais para garantir um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Durante a reunião, o chefe da diplomacia dos Emirados reafirmou o apoio do país às iniciativas internacionais voltadas à obtenção de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, à libertação de todos os reféns e à prevenção de uma escalada adicional do conflito na região.

Abdullah ressaltou ainda a importância de reforçar os esforços para enfrentar a crise humanitária na Faixa de Gaza e de estabelecer mecanismos que garantam a entrega segura, sustentável e desimpedida de ajuda aos civis. Destacou a necessidade de trabalhar em prol de uma perspectiva política crível para retomar as negociações visando uma paz abrangente com base na solução de dois Estados. Segundo ele, tais esforços são essenciais para fortalecer a segurança e a estabilidade regionais e para pôr fim ao ciclo de extremismo, tensão e violência crescente.