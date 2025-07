Países da Opep+ reafirmam compromisso com estabilidade do mercado e ajustam produção com base em fundamentos positivos

VIENA, 5 de julho de 2025 (WAM) — Os oito países da Opep+ que haviam anunciado ajustes voluntários adicionais em abril e novembro de 2023 — Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã — reuniram-se virtualmente neste sábado (05/07) para avaliar as condições atuais e a perspectiva do mercado global.

Diante da estabilidade da economia mundial e de fundamentos saudáveis no mercado de petróleo — evidenciados pelos baixos níveis de estoques —, e em linha com a decisão adotada em 5 de dezembro de 2024 para o retorno gradual e flexível dos cortes voluntários de 2,2 milhões de barris por dia a partir de 1º de abril de 2025, os oito países decidiram implementar um ajuste de produção de 548 mil barris por dia em agosto de 2025, com base no nível de produção de julho.

Esse volume corresponde a quatro incrementos mensais. Os aumentos graduais poderão ser pausados ou revertidos, dependendo das condições de mercado, o que confere flexibilidade ao grupo para continuar promovendo a estabilidade do mercado de petróleo.

Os países também destacaram que a medida oferecerá a oportunidade de acelerar os esforços de compensação. Os oito membros reiteraram o compromisso coletivo com a plena conformidade à Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção, cuja supervisão foi confiada ao Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC, na sigla em inglês) durante sua 53ª reunião, realizada em 3 de abril de 2024.

Os participantes também reafirmaram a intenção de compensar totalmente qualquer volume produzido acima do limite desde janeiro de 2024. As reuniões para revisão das condições de mercado, conformidade e compensações continuarão ocorrendo mensalmente. A próxima reunião será realizada em 3 de agosto de 2025, para definir os níveis de produção relativos a setembro.