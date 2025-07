Brics avança na criação de mecanismo de garantias financeiras para apoiar o desenvolvimento sustentável

RIO DE JANEIRO, 6 de julho de 2025 (WAM) — A reunião técnica de finanças do Brics — que reuniu vice-ministros e representantes de bancos centrais — terminou com um forte indicativo de que os países do grupo avançam rumo a um acordo para criar um mecanismo multilateral de garantias financeiras. A iniciativa tem como objetivo apoiar projetos de desenvolvimento sustentável, incluindo transição energética, ampliação de fontes renováveis e fortalecimento de infraestrutura resiliente, segundo informou o portal do Brics.

“Tivemos uma sessão conjunta sobre financiamento climático para a COP30, na qual revisamos a agenda desenvolvida ao longo dos últimos seis meses. Preparamos um relatório técnico para ajudar a alinhar as posições dos ministérios da Fazenda e dos bancos centrais, com o objetivo de contribuir para a Declaração de Líderes”, explicou Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil.

Segundo ela, a proposta inclui instrumentos específicos, como garantias do Brics destinadas a estimular investimentos em iniciativas voltadas ao clima — desde infraestrutura resiliente e soluções baseadas na natureza até projetos de adaptação e transição energética.

Rosito explicou ainda que o mecanismo foi desenhado para ampliar a disponibilidade de recursos entre os países do Brics e reduzir o custo de capital por meio da diminuição de riscos financeiros. O modelo é semelhante ao da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), do Banco Mundial, que fornece garantias de crédito para impulsionar investimentos em países em desenvolvimento.