Pavilhão dos Emirados celebra 2 milhões de visitantes com mensagem de esperança e sonhos compartilhados

OSAKA, JAPÃO, 7 de julho de 2025 (WAM) — O Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos na Expo 2025 Osaka, Kansai, celebrou um marco importante ao receber seu visitante de número dois milhões, reafirmando seu papel como espaço de inspiração, diálogo e intercâmbio cultural.

A ocasião foi marcada por uma celebração especial inspirada no tradicional Tanabata, festival japonês que exalta a esperança e os sonhos coletivos para o futuro. Durante a comemoração, os visitantes foram convidados a escrever seus desejos para um futuro melhor em cartões Tanzaku personalizados e pendurá-los na sinalização externa do pavilhão. O Tanabata convida as pessoas a pendurar seus votos em ramos de bambu, na crença de que eles serão levados ao céu. No pavilhão, folhas de tamareiras — símbolo nacional dos Emirados — substituíram o bambu, transformando o espaço externo em um cenário visual vibrante de aspirações e desejos.

Sob o tema “Da Terra ao Éter” (Earth to Ether), o pavilhão oferece uma experiência multissensorial distribuída em cinco zonas temáticas que contam a trajetória dos Emirados — de sua herança cultural à ambição por inovação. Os visitantes têm elogiado a narrativa imersiva, a arquitetura e a hospitalidade, que refletem o compromisso do país em fomentar parcerias internacionais e promover espaços inclusivos para o diálogo.

Shihab Alfaheem, embaixador extraordinário e plenipotenciário dos Emirados Árabes Unidos no Japão e comissário-geral do Pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka, declarou:

“Estamos profundamente honrados em receber dois milhões de visitantes. Isso reflete o interesse, a confiança e a conexão do mundo com a trajetória dos Emirados. Ao celebrar esse marco durante o Tanabata, homenageamos uma tradição japonesa querida e abraçamos o espírito de intercâmbio cultural que define esta Expo. Nosso pavilhão segue como um espaço vivo de ideias, criatividade e valores compartilhados.”

Desde sua abertura em abril, o pavilhão tem sediado eventos de impacto, mostras culturais e ativações temáticas. A programação inclui palestras, apresentações artísticas, oficinas criativas, demonstrações da culinária emiradense e exposições de artistas dos Emirados, além de diálogos colaborativos com foco na cultura, nos valores e no espírito de cooperação do país.

A Expo 2025 Osaka, Kansai, segue até 13 de outubro de 2025. O Pavilhão dos Emirados permanecerá aberto durante todo o evento, oferecendo uma perspectiva humana e inspiradora sobre como as nações podem, juntas, construir um futuro melhor.