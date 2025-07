Munique se torna o mais novo destino europeu da Air Arabia a partir de Sharjah

SHARJAH, 7 de julho de 2025 (WAM) – A Air Arabia anunciou o lançamento de uma nova rota que ligará Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, à cidade alemã de Munique.

A partir de 15 de dezembro de 2025, o novo serviço contará com voos diários e diretos entre o Aeroporto Internacional de Sharjah e o Aeroporto Internacional de Munique, oferecendo aos viajantes uma opção prática e acessível para conectar os Emirados a um dos principais centros econômicos e culturais da Europa.

“O lançamento do nosso novo voo direto para Munique representa mais um passo importante na expansão da nossa malha europeia a partir dos Emirados Árabes Unidos para destinos globais estratégicos”, afirmou Adel Al Ali, diretor executivo do Grupo Air Arabia. “Munique é um dos principais polos econômicos e culturais da Alemanha, com grande apelo tanto para viajantes a negócios quanto a lazer. Essa nova rota reflete nosso compromisso contínuo com a oferta de opções de viagem acessíveis e com bom custo-benefício, ao mesmo tempo que avançamos em nossa estratégia de crescimento de longo prazo. Estamos ansiosos para receber nossos passageiros a bordo e proporcionar uma experiência de viagem confortável e tranquila.”

A inclusão de Munique amplia estrategicamente a rede europeia da Air Arabia a partir de seus hubs nos Emirados Árabes, que já inclui destinos importantes como Viena, Atenas, Milão (Bérgamo), Cracóvia, Varsóvia (Chopin e Modlin) e Praga.

A nova rota fortalece a presença da companhia aérea no continente europeu e amplia as possibilidades de conexão econômica e turística, especialmente para viajantes em busca de voos diretos e acessíveis entre a Europa e o Golfo.