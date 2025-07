Líderes dos Emirados e da Síria debatem relações e situação regional em Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, que realiza uma visita de trabalho ao país.

O encontro ocorreu no palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi. Durante a reunião, os dois líderes discutiram as relações fraternas entre as duas nações e exploraram formas de ampliar a cooperação, especialmente nos setores de desenvolvimento e economia, de modo a atender aos interesses comuns e promover o progresso e a prosperidade dos dois povos.

As partes também trocaram pontos de vista sobre questões regionais de interesse mútuo, com ênfase na importância de fortalecer os fundamentos da paz, da segurança e da estabilidade no Oriente Médio, em benefício de todas as nações da região e de seu desenvolvimento.

O presidente dos Emirados reafirmou o apoio contínuo do país ao povo sírio e a todos os esforços voltados à realização de suas aspirações por desenvolvimento, estabilidade e um futuro próspero.

O líder sírio, por sua vez, expressou agradecimento a Mohamed bin Zayed Al Nahyan pelo apoio dos Emirados à Síria e ao seu povo, bem como pelo empenho em fortalecer os laços fraternos entre os dois países. Também desejou aos Emirados mais progresso e prosperidade.

Estiveram presentes ao encontro: o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Coexistência; o xeique Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, presidente da Federação de Futebol dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; o dr. Anwar Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados; o dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; além de vários xeiques e autoridades de alto escalão.

Também participaram do encontro membros da delegação que acompanha o presidente sírio, entre eles o ministro das Relações Exteriores e dos Emigrantes, Asaad Al-Shaibani, e outros altos funcionários.

O presidente Al-Sharaa foi recebido no Aeroporto de Al Bateen pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e por diversas autoridades ao chegar a Abu Dhabi.