Prêmio Zayed de Fraternidade Humana anuncia júri da edição de 2026

ABU DHABI, 7 de julho de 2025 (WAM) — O Prêmio Zayed de Fraternidade Humana anunciou os novos integrantes do comitê de jurados que escolherá os homenageados da edição de 2026 do prêmio internacional e independente, que reconhece pessoas e organizações — de todas as origens, em qualquer parte do mundo — que atuam de forma altruísta e incansável para promover a fraternidade humana e criar avanços em prol da convivência pacífica.

A premiação homenageia o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, reconhecido por seu espírito humanitário e dedicação em ajudar pessoas, independentemente de sua origem ou local de nascimento.

Com formações e origens diversas, os membros do júri estão qualificados para analisar e avaliar as indicações, que chegam de mais de 60 países e abrangem causas humanitárias como ação climática, combate à pobreza, desenvolvimento comunitário e acesso à saúde.

Os seis integrantes do comitê de jurados do Prêmio Zayed de Fraternidade Humana de 2026 são: Catherine Russell, diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); Charles Michel, ex-presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro da Bélgica; Moussa Faki Mahamat, ex-presidente da Comissão da União Africana e ex-primeiro-ministro do Chade; Saida Mirziyoyeva, chefe da Administração da Presidência do Uzbequistão; cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano; e o juiz Mohamed Abdelsalam, secretário-geral do prêmio.

“O comitê deste ano é composto por nomes da África, Ásia, Europa, Oriente Médio e Américas, com atuação em áreas como assistência humanitária a crianças, diplomacia, cultura, educação, mídia e direito. Esse júri global e diverso representa fielmente a missão do prêmio, e esperamos reconhecer pessoas e instituições que servem à humanidade, em linha com o legado do xeique Zayed”, afirmou o juiz Abdelsalam. “O prêmio continua recebendo o firme apoio do patrono da fraternidade humana, o presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.”

Catherine Russell declarou: “É uma honra integrar o júri do Prêmio Zayed de Fraternidade Humana, uma premiação importante e alinhada com a missão do Unicef de proteger os direitos das crianças. O prêmio busca promover os princípios do Documento sobre a Fraternidade Humana, incluindo a defesa dos direitos infantis.”

Charles Michel afirmou: “Mais do que um prêmio, o Zayed de Fraternidade Humana é uma plataforma de inspiração e apresentação de modelos diversos de convivência pacífica. Como admirador da iniciativa desde o início, estou profundamente honrado por participar do júri da sétima edição.”

Moussa Faki Mahamat destacou: “Como alguém que dedicou a vida à promoção da unidade na África e no mundo, é um privilégio integrar o júri deste prêmio, que já homenageou cinco personalidades do continente africano. Com os demais jurados, vamos focar nossos esforços no próximo capítulo da fraternidade humana.”

Saida Mirziyoyeva declarou: “Sinto-me honrada por ser a primeira integrante do júri vinda da Ásia Central. Juntos, reconheceremos heróis humanitários pouco conhecidos, mas que vêm transformando comunidades e enfrentando desafios urgentes em todo o mundo.”

O cardeal José Tolentino de Mendonça afirmou: “Minha nomeação para o comitê é parte do precioso legado do papa Francisco, que inspirou a criação do prêmio e foi seu primeiro homenageado. Recebo essa missão com espírito de serviço e em obediência ao papa Leão, para celebrar aqueles que colocam em prática os valores da fraternidade humana.”

As indicações estão abertas até 1º de outubro de 2025, e os candidatos devem ser apresentados por meio do site oficial do prêmio.

Desde sua criação em 2019, após o encontro histórico em Abu Dhabi entre o papa Francisco e o Ahmed Al-Tayeb, imã de Al-Azhar, que resultou na assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana, o prêmio já homenageou 16 personalidades e instituições de 15 países.

Entre os premiados estão o papa Francisco (homenagem honorária), Ahmed Al-Tayeb (homenagem honorária), o secretário-geral da ONU, António Guterres, a ativista contra o extremismo Latifa Ibn Ziaten, o rei Abdullah II e a rainha Rania da Jordânia, a Fundação para o Conhecimento e Liberdade do Haiti, a Comunidade de Sant’Egidio, a pacificadora queniana Shamsa Abubakar Fadhil, as organizações indonésias Nahdlatul Ulama e Muhammadiyah, o cirurgião cardíaco Magdi Yacoub, a religiosa chilena Nelly León Correa, a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, a ONG World Central Kitchen e o jovem inovador em saúde Heman Bekele.