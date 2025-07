G42 e UAE Team Emirates-XRG lançam primeiro capacete de ciclismo com inteligência artificial generativa

ABU DHABI, 7 de julho de 2025 (WAM) — A G42 e a equipe UAE Team Emirates-XRG anunciaram o lançamento do primeiro capacete de ciclismo do mundo com tecnologia de inteligência artificial generativa, desenvolvido em parceria com o fabricante de capacetes MET.

Os ciclistas da UAE Team Emirates-XRG estrearão o capacete inovador durante o Tour de France, atualmente em andamento.

Andrew Jackson, diretor de IA da G42, afirmou que a colaboração com uma equipe de elite como a UAE Team Emirates-XRG representa uma plataforma privilegiada para demonstrar o potencial transformador da inteligência artificial, não apenas no aprimoramento do desempenho esportivo, mas também na expansão dos limites da criatividade — expressando a sinergia entre ser humano e máquina.

Faheem Ahamed, diretor de marketing da G42, destacou que a iniciativa oferece aos entusiastas do ciclismo uma nova forma de se conectar com a UAE Team Emirates-XRG, considerada uma das melhores equipes do esporte. Segundo ele, o projeto coloca a criatividade no centro da inovação, aproximando os fãs do universo da modalidade.

Mauro Gianetti, CEO e chefe da equipe UAE Team Emirates-XRG, ressaltou que a G42 é parceira oficial de inteligência artificial do time, e que ambas as partes estão explorando novas fronteiras para a aplicação da tecnologia no ciclismo. Isso inclui o aperfeiçoamento de estratégias de treino e de corrida, a análise de desempenho e o fortalecimento do engajamento com os fãs.