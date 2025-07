Polícia de Sharjah reforça presença com contribuição de pesquisa especializada em conferência no Japão

SHARJAH, 7 de julho de 2025 (WAM) — O Comando-Geral da Polícia de Sharjah reforçou sua presença internacional ao apresentar um estudo especializado durante a Conferência Internacional de Ciências Forenses, realizada em Osaka, no Japão.

A tenente Noura Abdul Jalil Hajouni, do Setor de Química do Departamento de Provas Forenses e Laboratórios, expôs remotamente uma pesquisa que identificou uma nova tendência no uso recreativo indevido de medicamentos, com foco específico no colírio tropicamida.

O estudo analisou as propriedades químicas da substância, seu impacto sobre o sistema nervoso, os indícios de disseminação e os métodos modernos de detecção. A apresentação também destacou os esforços da Polícia de Sharjah para monitorar esse fenômeno por meio de técnicas científicas avançadas e análises laboratoriais precisas, evidenciando a prontidão da corporação diante de novos desafios.

O brigadeiro Naji Mohammed Al Hammadi, vice-diretor-geral da Direção-Geral de Segurança Criminal e Portos, ressaltou a importância da participação de talentos nacionais em fóruns científicos internacionais. Segundo ele, esse envolvimento representa um investimento no desenvolvimento de competências e na valorização de especialistas locais.

Al Hammadi afirmou ainda que a Polícia de Sharjah manterá essa abordagem, com o objetivo de consolidar sua presença no cenário global do conhecimento, com base na convicção de que a ciência é fundamental para construir um futuro seguro e progressista.