Governo de Sharjah nomeia novo membro para o Conselho de Energia

SHARJAH, 8 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto emirático nomeando Khamis Abdullah Al Mazrouei como novo integrante do Conselho de Energia (EC).

De acordo com o decreto, Sua Excelência Khamis Abdullah Khamis Al Mazrouei, diretor executivo da Sharjah National Oil Corporation (SNOC), passa a integrar o Conselho de Energia no emirado de Sharjah.

Al Mazrouei cumprirá o restante do mandato estabelecido no Decreto Emirático nº 76 de 2024, que trata da formação do Conselho de Energia no emirado.