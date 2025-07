Conselho Executivo de Sharjah aprova regulamentação sobre percentual de desconto em multas de trânsito

SHARJAH, 8 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante e vice-presidente do Conselho Executivo de Sharjah (SEC, na sigla em inglês), presidiu a reunião do conselho no Gabinete do Governante, com a presença do xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, também vice-governante e vice-presidente do Conselho Executivo.

Durante a sessão, o conselho discutiu diversos temas gerais relacionados ao andamento das atividades governamentais, analisou as políticas públicas dos departamentos e entidades estatais, bem como o papel desses órgãos na concretização da visão e da estratégia do emirado de Sharjah.

O conselho aprovou uma nova política que regulamenta os descontos aplicáveis às multas de trânsito em Sharjah. Infratores que quitarem suas multas no prazo de até 60 dias após a infração receberão desconto de 35%, o qual abrange o valor da multa, o período de apreensão, as taxas de armazenagem do veículo e quaisquer multas por atraso. Caso o pagamento ocorra após os 60 dias, mas dentro do prazo de um ano, será concedido desconto de 25% apenas sobre o valor da multa. A decisão estabelece ainda que infrações graves de trânsito não serão elegíveis para os descontos.

Reafirmando o forte compromisso com o apoio ao empreendedorismo jovem, o conselho aprovou a isenção de 50% das taxas governamentais por dois anos para um grupo de projetos apoiados pela Fundação de Sharjah para Apoio a Empreendedores Iniciantes (RUWAD). Essa nova leva contempla 88 projetos em diversos setores econômicos prioritários, distribuídos por todas as cidades e regiões do emirado.