Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi inaugura obras do Aeroporto Internacional de Maafaru, nas Maldivas

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADFD, na sigla em inglês), como parte de sua parceria estratégica com a República das Maldivas, inaugurou nesta segunda-feira a implementação do Aeroporto Internacional de Maafaru, um projeto financiado com um investimento de aproximadamente AED 367 milhões. A iniciativa reflete o compromisso mútuo em impulsionar setores estratégicos e promover um futuro próspero e sustentável.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de Mohamed Saeed, ministro do Desenvolvimento Econômico e Comércio das Maldivas; Dr. Abdulla Muththalib, ministro da Construção, Habitação e Infraestrutura; e Mohamed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do ADFD, além de outros ministros e autoridades dos dois países.

O ADFD desempenhou papel central na construção do aeroporto, cuja pista tem 2.850 metros de comprimento por 45 metros de largura e está apta a receber aeronaves como os modelos Airbus A330 e Boeing 777. O projeto busca atender à crescente demanda de passageiros e funcionará como ponto de acesso a sete resorts de luxo nas Maldivas e na região circundante.

Mohamed Saeed agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pelo apoio contínuo ao desenvolvimento sustentável nas Maldivas. Segundo ele, o apoio dos Emirados reflete as relações estratégicas entre os dois países e o compromisso firme de Abu Dhabi em auxiliar na concretização dos objetivos de desenvolvimento de seus parceiros.

“A construção do Aeroporto Internacional de Maafaru, financiada pelo ADFD, representa um marco transformador em nossa trajetória de desenvolvimento nacional. Este projeto estratégico aumentará significativamente nossa capacidade de infraestrutura, impulsionará o crescimento econômico sustentável e posicionará firmemente as Maldivas como destino de excelência para o turismo, o comércio e o investimento global”, declarou Saeed.

O ministro Abdulla Muththalib afirmou que a parceria estratégica com o ADFD tem sido fundamental para a execução de projetos de alto impacto que atendem às prioridades nacionais. Segundo ele, a implementação do aeroporto fortalece a infraestrutura de transporte, estimula a atividade econômica, gera empregos e reforça o papel das Maldivas no comércio global e na conectividade internacional.

“Desde o início do projeto, priorizamos a integração de tecnologias inovadoras e sistemas de última geração, com o objetivo de elevar a segurança e a eficiência operacional da aviação, sempre com foco na sustentabilidade ambiental e na preservação dos ecossistemas naturais únicos do nosso país”, acrescentou Muththalib.

Mohamed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do ADFD, afirmou que a participação do fundo nesse evento representa um marco importante na cooperação para o desenvolvimento entre os Emirados Árabes Unidos e as Maldivas. “A inauguração do Aeroporto Internacional de Maafaru reflete o nosso compromisso conjunto com o desenvolvimento sustentável e com o fortalecimento da infraestrutura nos países parceiros”, disse.

Ele ainda destacou que o projeto está alinhado à visão compartilhada de promover o progresso econômico e aumentar a resiliência da infraestrutura. “Estamos confiantes de que este projeto trará múltiplos benefícios estratégicos, desde a atração de investimentos estrangeiros e o estímulo ao turismo até o apoio ao desenvolvimento econômico de longo prazo das Maldivas.”

Desde o início de sua atuação nas Maldivas, em 1978, o ADFD financiou 11 projetos estratégicos no país, com valor total superior a AED 1,11 bilhão, beneficiando setores vitais como transporte, energia, turismo e saúde, e contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico do arquipélago.