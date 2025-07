Hamad Al Sharqi recebe Mansour bin Zayed em Fujairah

FUJAIRAH, 8 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, recebeu o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial.

Durante o encontro, realizado no Palácio Al Rumaila, os xeiques trataram de temas fraternos e institucionais, com destaque para os projetos estratégicos implementados no âmbito das Iniciativas do Presidente dos Emirados, que contribuem para o avanço do desenvolvimento nacional.

O xeique Hamad elogiou o empenho contínuo de Mansour bin Zayed e sua supervisão direta na execução e no progresso de projetos essenciais em diversos setores.

As autoridades também discutiram temas nacionais de interesse mútuo, com ênfase nas iniciativas de desenvolvimento nas diferentes regiões do país, especialmente em projetos voltados à área da saúde.

Ambos reafirmaram o compromisso do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, com o fortalecimento do desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida em todo o país, alinhado à sua visão de um futuro mais próspero para a nação e seu povo.