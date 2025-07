Hamdan bin Mohammed nomeia novos CEOs no Departamento de Terras de Dubai

DUBAI, 8 de julho de 2025 (WAM) — No exercício de sua função como presidente do Conselho Executivo de Dubai, o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, emitiu a Resolução nº 48 do Conselho Executivo de 2025, nomeando Majid Saqr Abdullah Al Marri como diretor-executivo do Setor de Registro Imobiliário do Departamento de Terras de Dubai.

O xeique Hamdan também emitiu a Resolução nº 49 do Conselho Executivo de 2025, nomeando Majida Ali Rashid como diretora-executiva do Setor de Desenvolvimento Imobiliário do mesmo departamento.

As duas resoluções entram em vigor a partir da data de sua emissão e serão publicadas no Diário Oficial.