Nahyan bin Zayed reestrutura diretoria do Clube de Atletismo de Abu Dhabi

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Zayed de Caridade e Assistência Humanitária e presidente do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, emitiu uma resolução para reestruturar a diretoria do Clube de Atletismo de Abu Dhabi.

A nova diretoria será presidida pelo coronel Khalid Rashid Humaid Al Zaabi, e contará com os seguintes membros: Rashid Sughair Mohammed Al Baloushi, Dr. Hashel Obaid Salem Al Tunaiji, Lulwa Obaid Ahmed Al Muhairi e Saeed Sarhan Al Suwaifi.

O mandato da nova diretoria terá duração de três anos a partir da data de publicação da decisão.