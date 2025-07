Ministério das Relações Exteriores e Alfândega de Abu Dhabi assinam acordo para promover integração digital e otimizar serviços públicos

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores (MoFA) e a Administração Geral das Alfândegas de Abu Dhabi assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para estabelecer uma estrutura institucional abrangente de troca de dados e informações, além de ativar a integração digital entre as duas entidades.

O acordo tem como objetivo oferecer serviços públicos de excelência, reforçar os princípios de parceria e coordenação, e ampliar a cooperação em consonância com a visão estratégica do governo de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos.

O memorando foi assinado por Omar Obaid Alhesan Alshamsi, secretário-executivo do Ministério das Relações Exteriores, e Rashed Lahej Al Mansoori, diretor-geral da Alfândega de Abu Dhabi, na sede do ministério, na capital.

A proposta visa desenvolver um sistema digital integrado para a troca eletrônica segura de dados entre as partes, garantindo compartilhamento eficaz de informações, governança robusta de dados, maior proteção e oferta de serviços inteligentes, conectados e de alta qualidade, voltados às necessidades dos usuários.

Omar Alshamsi afirmou que a parceria com a Alfândega de Abu Dhabi, por meio da integração eletrônica segura e da troca fluida de dados, representa um pilar fundamental no apoio à transformação digital e na concretização das metas do Programa de Eliminação da Burocracia Governamental.

Ele destacou que o ministério tem adotado uma abordagem inovadora e voltada para o futuro na prestação de serviços, utilizando inteligência artificial e tecnologias avançadas para desenvolver um ecossistema digital inteligente e proativo, capaz de simplificar processos, reduzir tempo e esforço e eliminar procedimentos desnecessários.

Essa estratégia contribui para elevar a eficiência do setor público, melhorar a qualidade dos serviços e aprimorar a qualidade de vida da população, atendendo às necessidades e expectativas em constante evolução da sociedade.

Por sua vez, Rashed Al Mansoori expressou orgulho pela colaboração, ressaltando que o memorando marca um avanço significativo nos esforços da Alfândega de Abu Dhabi para aprimorar a integração digital com órgãos governamentais. A iniciativa contribui para aumentar a eficiência das operações aduaneiras, elevar a qualidade dos serviços e atingir os mais altos padrões de excelência institucional — tudo em apoio à visão de Abu Dhabi como um polo global de comércio e serviços inteligentes.

Al Mansoori acrescentou que a troca de dados e a integração eletrônica com parceiros estratégicos são prioridades na visão de futuro da Alfândega de Abu Dhabi. Esses elementos são essenciais para a construção de um ecossistema aduaneiro inteligente que apoie os planos nacionais dos Emirados para uma economia diversificada, sustentável e baseada no conhecimento, fortalecendo ainda mais a posição de Abu Dhabi como centro global de comércio.