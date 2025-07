Operação liderada pelos Emirados desmantela redes criminosas na Amazônia e apreende US$ 64 milhões em ativos

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — Em um marco importante para a aplicação internacional da lei ambiental, a Operação Green Shield, liderada pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos por meio da Iniciativa Internacional de Aplicação da Lei para o Clima (I2LEC, na sigla em inglês), desmantelou grandes redes criminosas que atuavam na Bacia Amazônica.

A operação resultou na prisão de 94 pessoas e na apreensão de ativos ilícitos no valor de mais de US$ 64 milhões.

Realizada ao longo de duas semanas, a ação — com o codinome “Green Shield” — envolveu mais de 350 operações de campo e contou com a participação de mais de 1.500 agentes no Brasil, Colômbia, Equador e Peru. A campanha foi coordenada a partir de um centro de comando em Bogotá, sob supervisão estratégica do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos.

A operação foi baseada no sucesso da “Operação Justiça Verde” em 2024, promovendo uma cooperação mais profunda e o compartilhamento de informações em tempo real, o que permitiu aos países envolvidos obter resultados ainda mais expressivos neste ano.

Entre os principais resultados estão a apreensão de mais de 310 toneladas de minerais brutos extraídos ilegalmente, 61 toneladas de óxido de cálcio e 3.800 metros cúbicos de madeira explorada de forma ilegal. Também foram confiscados mais de 39 mil galões de combustível contrabandeado.

A operação representou um duro golpe contra o tráfico de animais silvestres, com o resgate de mais de 2.100 espécimes vivos e a apreensão de 6.350 animais mortos (incluindo aves, lagartos e mamíferos). Além disso, as autoridades confiscaram 530 unidades de maquinário pesado usado nas atividades criminosas, como escavadeiras, caminhões e britadores.

Entre os principais resultados da operação, a polícia do Peru desmantelou a quadrilha “Los Depredadores del Oriente”, envolvida no tráfico de animais silvestres, e resgatou 1.400 espécies vivas. Na Colômbia, as autoridades desmontaram três grupos de crime organizado e uma célula ligada ao Clã do Golfo, uma das organizações criminosas mais poderosas do país.

A tenente-coronel Dana Humaid Al Marzouqi, diretora-geral do Escritório de Assuntos Internacionais do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e coordenadora do Centro I2LEC, elogiou os resultados e reafirmou o compromisso do país em liderar os esforços internacionais de aplicação da lei voltados para o clima. Segundo ela, a Operação Green Shield representa uma conquista histórica na repressão internacional com foco ambiental.

“A escala e a rapidez dos resultados refletem não apenas a força da cooperação regional, mas também a crescente determinação dos governos em tratar os crimes ambientais como uma questão prioritária de segurança. Do resgate de milhares de animais à desarticulação de economias ilícitas que movimentam dezenas de milhões de dólares, os resultados da Green Shield deixam clara a força da atuação coordenada. O I2LEC segue empenhado em apoiar os países a agir, compartilhar inteligência e alcançar ganhos concretos para o meio ambiente e para as futuras gerações”, declarou.

A operação também evidenciou o papel fundamental da tecnologia avançada, com a utilização da ferramenta ArcGIS Mission, da Esri, que permitiu o rastreamento de localização em tempo real e a comunicação entre as equipes em áreas remotas — fortalecendo as operações em campo e apoiando investigações e processos judiciais em andamento.

O Centro I2LEC foi essencial para o êxito da operação ao coordenar toda a campanha, padronizar os procedimentos entre as forças nacionais, coletar e analisar dados de campo e fornecer equipamentos e tecnologia necessários para o compartilhamento de informações em tempo real e ações sincronizadas.

Após o sucesso da campanha, o I2LEC e seus parceiros estão analisando os dados coletados para desenvolver estratégias de longo prazo voltadas à desarticulação de redes criminosas e ao fortalecimento da governança ambiental na região. Novas apreensões e prisões são esperadas conforme as investigações avançam com o apoio dos participantes da operação.

Altos representantes dos países parceiros elogiaram a operação. O coronel Jorge Andrés Bernal Granada, diretor da Direção de Carabineiros e Proteção Ambiental da Polícia Nacional da Colômbia, destacou a liderança do país na aplicação da lei ambiental e afirmou: “Avançamos de forma concreta no combate à mineração ilegal, ao roubo de combustível e ao tráfico de animais silvestres. A Colômbia se orgulha de fazer parte dessa frente internacional para proteger a integridade dos ecossistemas amazônicos.”

Granada acrescentou que esse esforço faz parte de uma estratégia mais ampla que fortalece tanto a segurança ambiental quanto a cooperação internacional contra ameaças comuns, e convocou os países aliados — incluindo os Emirados Árabes Unidos — a continuar promovendo a colaboração para proteger a Amazônia como patrimônio natural da humanidade.

Fausto Patricio Iñiguez Sotomayor, subcomandante-geral da Polícia Nacional do Equador, afirmou que a primeira participação do país em uma iniciativa liderada pelo I2LEC marca um passo decisivo no combate aos crimes ambientais. “Graças ao apoio dos Emirados por meio do I2LEC, conseguimos desmantelar grupos criminosos transnacionais que lucravam com a destruição ambiental”, declarou.

O general Manuel Elias Lozada Morales, diretor da Divisão de Meio Ambiente da Polícia Nacional do Peru, manifestou orgulho pela participação do país, pelo segundo ano consecutivo, na Operação Green Shield e agradeceu aos Emirados Árabes Unidos pelo compromisso contínuo com a defesa da floresta amazônica.

Morales afirmou que essa cooperação internacional demonstra como a união e a ação conjunta podem proteger efetivamente um dos ecossistemas mais vitais do planeta e garantir sua preservação para as futuras gerações.

Renato Madsen Arruda, coordenador-geral de Proteção da Amazônia, Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural da Polícia Federal do Brasil, afirmou que essa colaboração reflete o compromisso histórico brasileiro com a proteção de seus recursos naturais. Ele destacou o orgulho do país com os esforços realizados para desmantelar operações criminosas, especialmente ligadas ao garimpo ilegal de ouro em áreas remotas da Amazônia.

A Operação Green Shield é a mais recente de uma série de campanhas internacionais de repressão lideradas pelo I2LEC, plataforma lançada pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos em 2023, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O I2LEC tem como objetivo reforçar a capacidade de atuação global das forças de segurança, promover a cooperação internacional e apoiar metas climáticas ao combater economias ilícitas que impulsionam a degradação ambiental. Desde seu lançamento, o I2LEC já treinou mais de dois mil agentes, facilitou operações em diversas regiões do mundo e atuou como catalisador na unificação de agências de segurança pública em torno da missão comum de proteger o planeta.