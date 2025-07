Presidente dos Emirados recebe Mohammed bin Rashid

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu, no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, o vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados e emir de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Também participaram do encontro o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, e o príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Durante a reunião, os xeiques trocaram cumprimentos calorosos e abordaram temas nacionais de interesse comum, com destaque para o bem-estar da população e os esforços em andamento para impulsionar o ambicioso projeto de desenvolvimento do país.

Os líderes discutiram, ainda, formas de acelerar o progresso rumo aos objetivos estratégicos nacionais, com foco na prosperidade dos Emirados e na qualidade de vida dos cidadãos.

Estiveram presentes no encontro os xeiques Saif bin Mohammed Al Nahyan; Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis da Pátria; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e diretor executivo do Grupo Emirates Airline; além do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência, outros xeiques, ministros, altos funcionários e cidadãos.