UFC Fight Night: Whittaker enfrenta Reinier de Ridder em Abu Dhabi

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas, retorna à capital dos Emirados Árabes Unidos em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi com um combate de peso médio entre o australiano Robert Whittaker, quinto colocado no ranking da categoria, e o holandês Reinier de Ridder, considerado uma das grandes promessas da modalidade. A luta será no sábado, 26 de julho, no Etihad Arena.

Exatamente cinco anos antes — em 26 de julho de 2020 — Whittaker foi o protagonista da última edição da série Fight Island, vencendo Darren Till em uma arena praticamente vazia, durante a pandemia de coronavírus. Agora, ele retorna a Abu Dhabi na mesma data, desta vez diante de uma plateia lotada, em busca de mais um momento decisivo em um lugar que marcou sua trajetória no esporte.