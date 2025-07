Presidente dos Emirados recebe alunos destaque, pais e autoridades da educação

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu os estudantes do 12º ano com melhor desempenho acadêmico no ano letivo de 2024–2025, acompanhados de seus pais e de autoridades do setor educacional de todo o país.

Durante o encontro, realizado no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, o presidente deu as boas-vindas aos alunos e seus familiares, elogiando a excelência acadêmica demonstrada e incentivando-os a manter o empenho rumo ao sucesso.

O xeique Mohamed bin Zayed parabenizou sinceramente os alunos pelas conquistas alcançadas, destacando que eles são motivo de orgulho não apenas para suas famílias, mas para todo o país. Segundo ele, o empenho e o desempenho dos estudantes refletem o compromisso dos Emirados com o progresso e com a consolidação de sua posição no cenário internacional.

O presidente afirmou que o sucesso dos alunos é fruto de esforço constante ao longo da trajetória escolar, destacando que a determinação e o trabalho duro fazem a diferença, e que a ambição não tem limites para quem acredita em si mesmo. Ele classificou as conquistas dos estudantes como um marco importante na construção de seus futuros e na contribuição para o desenvolvimento e a prosperidade do país.

O xeique Mohamed reafirmou ainda o compromisso dos Emirados com o desenvolvimento de um sistema educacional inclusivo, alinhado com a visão de futuro do país, atento aos avanços globais no aprendizado e na tecnologia, e focado em preparar talentos nacionais com conhecimento, valores e caráter ético.

Ele também elogiou o papel essencial das famílias e dos profissionais da educação — professores, administradores e demais colaboradores — pelo trabalho conjunto em criar um ambiente de aprendizado que favorece a excelência acadêmica.

Os estudantes e seus pais expressaram satisfação em encontrar o presidente e agradeceram por seu apoio contínuo, por valorizar os alunos de alto desempenho e por incentivá-los a buscar a excelência educacional. A reunião contou com a presença de xeiques, ministros, autoridades e cidadãos.