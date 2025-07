Emirados Árabes Unidos negam boatos sobre concessão vitalícia de visto Golden para algumas nacionalidades

ABU DHABI, 8 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos dos Emirados Árabes Unidos negou informações divulgadas por alguns veículos de imprensa locais e internacionais sobre a suposta concessão de vistos Golden vitalícios a determinadas nacionalidades.

O órgão esclareceu que as categorias, condições e critérios para o visto Golden estão claramente definidos pelas leis, regulamentações e decisões ministeriais em vigor. As informações oficiais estão disponíveis no site ou no aplicativo da autoridade.

A entidade enfatizou que todos os pedidos de visto Golden são processados exclusivamente por canais oficiais dentro dos Emirados, e que nenhuma consultoria, dentro ou fora do país, está autorizada a intermediar esse tipo de solicitação.

A autoridade informou que identificou recentemente conteúdos publicados por um escritório de consultoria sediado no exterior, sugerindo que seria possível obter vistos Golden vitalícios para qualquer categoria por meio de empresas comerciais ou de consultoria, sem necessidade de estar nos Emirados e sob condições simplificadas. Segundo o órgão, tais alegações não têm respaldo legal e foram feitas sem qualquer coordenação com as autoridades competentes.

A instituição reafirmou o compromisso com a transparência e segurança no atendimento aos solicitantes, além de destacar que seus serviços são oferecidos apenas por meio das plataformas digitais oficiais. Também advertiu que medidas legais serão tomadas contra os responsáveis pela disseminação dessas informações falsas, sobretudo no que diz respeito a tentativas de extorquir dinheiro de interessados em viver ou investir nos Emirados, aproveitando-se de expectativas legítimas por uma vida mais segura e digna.

A autoridade recomendou que pessoas interessadas em visitar, morar ou investir no país não deem atenção a rumores infundados e que evitem pagar taxas ou enviar documentos pessoais a qualquer entidade que prometa facilidades fora dos canais oficiais. Por fim, orientou que toda verificação sobre procedimentos deve ser feita exclusivamente pelos meios oficiais.