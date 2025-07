Cleveland Clinic Abu Dhabi realiza primeiro transplante pulmonar robótico da região do Golfo

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — A Cleveland Clinic Abu Dhabi entrou para a história ao realizar o primeiro transplante pulmonar robótico da região do Golfo, tornando-se um dos cinco centros no mundo a realizar esse tipo de cirurgia.

Com esse procedimento cirúrgico pioneiro e altamente complexo, dois pacientes foram submetidos com sucesso a transplantes pulmonares robóticos, marcando um avanço significativo na capacidade cirúrgica e de transplante de órgãos na região.

Ambos os pacientes sofriam de fibrose pulmonar idiopática (FPI), associada à hipertensão pulmonar secundária — uma condição progressiva que cicatriza os pulmões e torna a respiração cada vez mais difícil.

As cirurgias foram especialmente complexas devido à presença de hipertensão pulmonar, condição que impõe uma carga adicional ao coração e aos pulmões. Para garantir a estabilidade dos pacientes durante o procedimento, a equipe médica utilizou a técnica de ECMO Veno-Arterial, que substitui temporariamente as funções do coração e dos pulmões enquanto os órgãos comprometidos são retirados e substituídos.

Essas cirurgias não teriam sido possíveis sem a generosidade extraordinária das famílias dos doadores de órgãos, cujos gestos altruístas tornam esse tipo de transplante viável.

O hospital também destacou o papel essencial desempenhado pelos profissionais de saúde dos hospitais doadores, pelo Programa Nacional de Doação e Transplante de Órgãos — HAYAT, pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi e pelo Centro Nacional do Ministério da Saúde e Prevenção (MOHAP, na sigla em inglês).

Reforçando sua liderança na medicina de transplantes na região, a Cleveland Clinic Abu Dhabi ultrapassou um marco expressivo neste ano: mais de 60 transplantes pulmonares realizados desde o relançamento do programa, em 2022, consolidando-se como o centro mais avançado e ativo de seu tipo na região.

Esses casos ilustram o potencial do programa e reafirmam o papel da Cleveland Clinic Abu Dhabi como referência internacional para pacientes com doenças pulmonares em estágio avançado, incluindo condições complexas como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Doença Pulmonar Intersticial, Fibrose Cística, Hipertensão Pulmonar e Bronquiectasias.