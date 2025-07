Air Arabia Abu Dhabi lança voos diretos para Sialkot, no Paquistão

SHARJAH, 9 de julho de 2025 (WAM) — A Air Arabia Abu Dhabi, primeira companhia aérea de baixo custo da capital dos Emirados Árabes Unidos, anunciou o lançamento de um novo serviço ligando o Aeroporto Internacional Zayed ao Aeroporto Internacional de Sialkot, no Paquistão.

A nova rota terá início em 17 de julho e contará com três voos semanais, oferecendo uma opção direta e acessível de viagem entre Abu Dhabi e Sialkot. A medida amplia a malha da companhia no Paquistão, que já inclui voos para Faisalabad e Multan.

Sialkot, uma das principais cidades industriais e polos de exportação do Paquistão, é a capital do distrito de mesmo nome, localizada no nordeste da província do Punjab, aos pés das colinas da Caxemira e próxima ao rio Chenab. O novo serviço foi planejado para atender à crescente demanda de viajantes a negócios e da numerosa comunidade expatriada que conecta as duas regiões.