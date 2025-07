Governante de Dubai lança sistema proativo de avaliação de desempenho governamental

DUBAI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, lançou o Sistema Proativo de Desempenho Governamental, com o objetivo de aprimorar a atuação do governo, melhorar a prestação de serviços e alcançar as metas estratégicas da visão “Nós, os Emirados 2031”.

Com base em análises de dados avançadas impulsionadas por inteligência artificial (IA), o sistema oferece recursos preditivos e análises aprofundadas que transformam os objetivos da visão nacional em resultados mensuráveis e acionáveis.

“O governo federal lançou um novo sistema de medição de desempenho que utiliza inteligência artificial para aprimorar a tomada de decisões, reforçar a supervisão do planejamento estratégico e aumentar a capacidade de antecipar desafios e oportunidades futuras”, afirmou Mohammed bin Rashid.

O governante de Dubai acrescentou que o compromisso com a melhoria contínua é inabalável. "Buscamos a excelência e aspiramos à perfeição, plenamente conscientes de que o desenvolvimento constante é essencial para o progresso.”

O lançamento ocorreu na presença do xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai e presidente do Conselho de Mídia de Dubai; de Mohammad Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete; e de Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto.

O novo sistema tem como foco aumentar a eficiência e a eficácia do governo por meio de diversas funções-chave: otimiza o uso de recursos, melhora a qualidade dos serviços e monitora a implementação pontual de estratégias e planos nacionais. Também fornece dados precisos para a tomada de decisões e promove a transparência com o monitoramento e a revisão do desempenho.

A solução é capaz de processar mais de 150 milhões de pontos de dados por mês, gerar mais de 50 mil insights proativos por ano para a liderança, economizar mais de 250 mil horas anuais e alcançar uma melhoria média de 60% no desempenho governamental.

Baseado em um modelo inteligente de gestão de desempenho, o sistema utiliza algoritmos e ferramentas de IA para monitorar e aprimorar o desempenho. Ele estabelece uma estrutura sólida para o acompanhamento de metas e indicadores, possibilitando análises profundas, resumos executivos e gestão preditiva de resultados.

Com a nova plataforma, o governo consegue medir 45 vezes mais resultados anualmente, aumentar em 90% a capacidade de autogestão das entidades públicas e oferecer mais de 50 mil insights estratégicos por ano à liderança. Ao capacitar 200 funcionários em gestão de desempenho e análise de dados, o sistema economiza mais de 250 mil horas por ano e está projetado para atender a mais de 250 mil usuários.

Além disso, o sistema estimula uma cultura de inovação e melhoria contínua no setor público, adotando as melhores práticas globais e promovendo princípios como mensuração do impacto na sociedade, garantia de resultados sustentáveis, fluxo contínuo de dados, previsibilidade e desempenho proativo com o suporte de uma infraestrutura inteligente baseada em IA.

O design interconectado da plataforma assegura a qualidade, integração, segurança e transparência dos dados, apoiando decisões precisas e proativas para aumentar a eficiência governamental. A integração permite a mensuração de resultados em tempo real, reduzindo significativamente o esforço de coleta, inserção e revisão de dados.

Com dados em tempo real, o sistema prevê o desempenho futuro e gera relatórios flexíveis que auxiliam na tomada de decisões, aprimorando a capacidade de antecipar desafios e oportunidades, aumentar a eficiência e aproveitar as condições emergentes com agilidade.

A nova plataforma contribui para maior eficiência e eficácia governamental, melhoria nos serviços públicos, fortalecimento da confiança da população, decisões mais estratégicas e estímulo à inovação. Esses fatores a tornam um pilar essencial do compromisso duradouro dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento sustentável em diversos setores.

O sistema de avaliação de desempenho do governo emiradense evoluiu desde sua criação, em 2008, com o lançamento do Sistema Adaa. Posteriormente, passou pelas versões Adaa 2.0, em 2013, e Adaa 3.0, em 2019, culminando agora com a nova geração: o Sistema Proativo de Desempenho Governamental.