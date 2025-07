Presidente dos EAU e primeiro-ministro da Armênia discutem relações bilaterais

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro da República da Armênia, Nikol Pashinyan, que realiza uma visita oficial ao país.

O encontro aconteceu no Palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, onde o presidente deu as boas-vindas ao premiê armênio e à delegação que o acompanhava, transmitindo votos de prosperidade e bem-estar contínuos ao povo da Armênia.

Durante a reunião, ambos discutiram formas de fortalecer a cooperação bilateral em diversos campos, com ênfase especial nos setores econômico, de investimentos e de desenvolvimento, de modo a atender aos interesses comuns e contribuir para o progresso e a prosperidade de seus povos.

As duas partes também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse mútuo. Nesse contexto, o presidente destacou o apoio dos Emirados a todos os esforços voltados ao reforço da estabilidade e segurança na região do Cáucaso. Ele enfatizou o compromisso de longa data dos Emirados com a paz e a segurança, tanto em nível regional quanto global, por meio do diálogo e da diplomacia.

Al Nahyan reafirmou ainda o compromisso dos Emirados em trabalhar de forma próxima com a República da Armênia para promover o desenvolvimento e a prosperidade mútuos, apoiando as aspirações de ambos os países rumo a um crescimento sustentável.

O primeiro-ministro armênio agradeceu ao xeique Mohamed bin Zayed pelo apoio contínuo no fortalecimento das relações bilaterais e afirmou o interesse da Armênia em expandir a cooperação em todas as áreas.

Participaram do encontro o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Supremo Conselho de Segurança Nacional; Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Gabinete de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Conselho Executivo de Abu Dhabi; Lana Nusseibeh, secretária-assistente do Ministério das Relações Exteriores para Assuntos Políticos; Dr. Nariman Al Mulla, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na República da Armênia; além de vários altos funcionários.

Também esteve presente a delegação que acompanhava o primeiro-ministro armênio, composta por diversos ministros e autoridades de alto escalão.

Na chegada ao Aeroporto Presidencial de Abu Dhabi, mais cedo, o premiê armênio foi recebido pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e outros representantes seniores.