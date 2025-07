Presidentes dos EAU e do Azerbaijão testemunham assinatura de Acordo Abrangente de Parceria Econômica

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da República do Azerbaijão, Ilham Aliyev, testemunharam a assinatura de um Acordo Abrangente de Parceria Econômica (CEPA, na sigla em inglês) entre os dois países, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico conjunto, a diversificação e a prosperidade como parte da relação estratégica entre as nações.

O xeique Mohamed bin Zayed afirmou que o CEPA reflete o compromisso dos Emirados em construir parcerias globais de desenvolvimento que contribuam para o crescimento sustentável, promovam a paz e a estabilidade e criem oportunidades para as próximas gerações.

Al Nahyan descreveu o acordo como um marco significativo nas relações entre Emirados e Azerbaijão, destacando as aspirações comuns dos dois países em construir uma economia resiliente, baseada no conhecimento e orientada pela inovação, capaz de atender às demandas futuras.

O acordo foi assinado pelo ministro do Comércio Exterior dos Emirados, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, e pelo ministro da Economia do Azerbaijão, Mikayil Jabbarov.

O CEPA tem como objetivo aumentar os fluxos de investimento e abrir oportunidades em setores vitais, incluindo energia renovável, turismo, logística e serviços de construção. Também se espera que fortaleça a colaboração entre os setores privados, amplie as cadeias de suprimentos e fortaleça empreendedores e pequenas e médias empresas para expandirem suas operações globalmente.

O acordo representa um avanço importante no programa de comércio global dos Emirados, consolidando anos de estreita cooperação entre os países. O comércio bilateral não relacionado ao petróleo cresceu 43% em 2024, atingindo US$ 2,4 bilhões. Os Emirados são um parceiro comercial fundamental do Azerbaijão e lideram como principal investidor árabe no país, com investimentos superiores a US$ 1 bilhão.

O programa CEPA é um pilar essencial da agenda de comércio exterior dos Emirados, que busca elevar o comércio exterior não petrolífero para US$ 1,1 trilhão até 2031. Em 2024, o programa contribuiu para o recorde de US$ 816 bilhões em comércio não petrolífero, marcando um aumento anual de 14,6%. Com 27 acordos já firmados, o CEPA reflete o compromisso dos Emirados com um comércio aberto e baseado em regras, para impulsionar o crescimento econômico e diversificar sua economia, expandindo as oportunidades para empresas emiradenses ao facilitar o acesso a mercados de rápido crescimento que representam mais de um quarto da população mundial.