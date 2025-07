Presidente dos Emirados e líder do Azerbaijão discutem cooperação bilateral

ABU DHABI, 9 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de economia, investimentos, segurança alimentar, energia renovável, proteção ambiental e outros setores de interesse mútuo que promovem o desenvolvimento sustentável nos dois países.

As conversas ocorreram durante a visita de trabalho do presidente Ilham Aliyev aos Emirados, ocasião em que foi recebido pelo xeique Mohamed bin Zayed no palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi. O presidente dos Emirados expressou a esperança de que a visita contribua para o avanço da cooperação em benefício de ambos os países e seus povos.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum, destacando a importância de esforços conjuntos para promover a paz, a estabilidade e a segurança em nível regional e global.

O xeique Mohamed afirmou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão se baseiam no respeito mútuo e em interesses compartilhados, observando que os laços entre os países continuam a se fortalecer, especialmente em áreas voltadas ao desenvolvimento conjunto. Ressaltou também a visão comum entre os dois países sobre a importância do diálogo e do intercâmbio cultural, reafirmando o compromisso dos Emirados com a construção de parcerias voltadas ao desenvolvimento no Cáucaso, incluindo com o Azerbaijão, em apoio ao bem-estar das populações da região.

O presidente emiradense enfatizou ainda o apoio dos Emirados a iniciativas que promovam a paz, a estabilidade e o desenvolvimento, baseadas na convicção de que a paz é o alicerce da prosperidade e do progresso.

Ilham Aliyev, por sua vez, agradeceu ao xeique Mohamed pelo compromisso em fortalecer as relações bilaterais, o que, segundo ele, tem sido fundamental para o avanço das parcerias nos últimos anos, especialmente em setores ligados ao desenvolvimento econômico. Ele destacou ainda a importância de projetos conjuntos para acelerar o progresso e a prosperidade no Azerbaijão.

A reunião contou com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; do xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e assessor de Segurança Nacional; do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; de Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; de Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; de Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado; de Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos do Presidente e chefe do Escritório Executivo de Abu Dhabi; de Lana Nusseibeh, assistente do ministro das Relações Exteriores para Assuntos Políticos; de Mohammed Murad Al Blooshi, embaixador dos Emirados no Azerbaijão; além de vários outros altos funcionários.

Também participaram membros da delegação que acompanhou o presidente Ilham Aliyev em sua visita. Mais cedo, o presidente do Azerbaijão chegou a Abu Dhabi, onde foi recebido pelo xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan e por diversas autoridades emiradenses.