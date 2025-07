Comitê do Orçamento Geral discute projeto de orçamento para o exercício fiscal de 2026

ABU DHABI, 10 de julho de 2025 (WAM) — O Comitê do Orçamento Geral realizou sua 13ª reunião para discutir o projeto de orçamento geral dos Emirados Árabes Unidos para o exercício fiscal de 2026.

O encontro, realizado no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, contou com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial; xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; e xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores.

Também participaram Mohamed Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, e Khaled Mohamed Balama Al Tameemi, governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), além de representantes do Gabinete Presidencial e do Ministério das Finanças.

Durante a reunião, foram discutidos diversos temas, incluindo o projeto de orçamento geral para o exercício de 2026, no âmbito do plano orçamentário para os anos de 2022 a 2026. Esse trabalho foi realizado em coordenação com todas as entidades federais, conforme liderado pelo Ministério das Finanças, considerando os desdobramentos no cenário econômico local e global.

Todos os procedimentos necessários foram conduzidos de acordo com as disposições que regem a elaboração e apresentação do orçamento, conforme estabelecido no Decreto-Lei Federal nº 26 de 2019 sobre Finanças Públicas, suas alterações e as decisões e recomendações pertinentes.

O comitê orientou que sejam concluídos os procedimentos necessários para a preparação do projeto de orçamento federal para 2026, que será posteriormente submetido ao Conselho de Ministros. Também foram analisadas as propostas orçamentárias apresentadas por diversas entidades federais para o exercício fiscal de 2026.

Adicionalmente, o comitê revisou a posição financeira do exercício fiscal de 2025, levando em conta os fluxos de caixa registrados no primeiro semestre do ano, bem como as projeções para 2026. As previsões foram impulsionadas por estimativas atualizadas de receitas e despesas fornecidas pelas entidades federais, refletindo a recuperação contínua de setores econômicos-chave e indicadores positivos de crescimento nacional.

O comitê recomendou a adoção das medidas cabíveis.

Por fim, o comitê elogiou os esforços do Ministério das Finanças na atualização do projeto de orçamento para 2026 e pela coordenação eficaz com as entidades federais durante todo o processo de elaboração.