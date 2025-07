Retirada dos EAU da lista da UE de países terceiros de alto risco reflete confiança global no sistema financeiro do país, diz Al Hussaini

DUBAI, 10 de julho de 2025 (WAM) — Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, destacou que a decisão de retirar os Emirados Árabes Unidos da lista da União Europeia de países terceiros de alto risco em relação à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo representa um marco estratégico que reflete claramente o reconhecimento internacional aos amplos esforços realizados pelo país para fortalecer a integridade de seu sistema financeiro e manter os mais altos padrões globais nessa área.

Segundo Al Hussaini, essa decisão demonstra a posição dos EAU como um centro financeiro global confiável, caracterizado pela transparência, abertura e alinhamento com os avanços internacionais.

Ele afirmou: “Os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em reforçar sua posição como parceiro internacional responsável e proativo na proteção da integridade do sistema financeiro global. Essa decisão é fruto de esforços incansáveis e da coordenação contínua entre as entidades nacionais relevantes, sob a liderança do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores e presidente do Comitê Superior de Supervisão da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, juntamente com a estreita parceria com a União Europeia. Ela reflete o sucesso da abordagem dos EAU voltada à cooperação internacional e à integração institucional.”

Al Hussaini destacou que esse marco aumentará ainda mais a confiança de investidores e instituições no cenário financeiro dos EAU, apoiará o fluxo contínuo de investimentos e consolidará ainda mais a reputação do país como um destino global de destaque para finanças e investimentos.

“No Ministério das Finanças, em colaboração com nossos parceiros em entidades federais e locais, não mediremos esforços para melhorar a competitividade dos EAU no setor financeiro global, aderindo rigorosamente às melhores práticas internacionalmente reconhecidas, em consonância com a visão de nossa liderança, buscando contribuir para as metas de desenvolvimento econômico sustentável da nação”, concluiu Al Hussaini.