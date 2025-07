Comitê Nacional Antilavagem de Dinheiro e Contra o Financiamento ao Terrorismo dos Emirados Árabes Unidos celebra reconhecimento do Parlamento Europeu ao seu robusto marco regulatório

ABU DHABI, 10 de julho de 2025 (WAM) — A Secretaria-Geral do Comitê Nacional Antilavagem de Dinheiro e Contra o Financiamento ao Terrorismo e Organizações Ilegais (NAMLCFTC, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos celebrou a decisão do Parlamento Europeu de retirar o país da lista da União Europeia de países terceiros de alto risco sob monitoramento reforçado em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

Segundo a Secretaria-Geral, essa decisão representa mais um marco em uma série de reconhecimentos internacionais que confirmam a eficácia da abordagem nacional adotada pelos Emirados e a força do novo arcabouço institucional implementado nos últimos anos.

O NAMLCFTC destacou que os Emirados Árabes Unidos demonstraram um forte compromisso político ao adotar e implementar todos os padrões internacionais emitidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). O país segue fortalecendo seus sistemas legislativos e regulatórios nacionais em linha com as evoluções globais, aprimorando a atuação das autoridades relevantes, desenvolvendo capacidades institucionais e intensificando a coordenação internacional. Esses esforços garantem conformidade prática e sustentável para proteger os sistemas financeiros nacional e global contra ameaças emergentes e transnacionais.

A Secretaria-Geral declarou: “Os esforços dos Emirados incluíram a construção de um quadro eficaz de coordenação e cooperação nacional, que levou ao aumento de pedidos internacionais, tanto recebidos quanto enviados — resultando no confisco de ativos ilícitos, extradição de indivíduos procurados em casos internacionais e fortalecimento da capacitação em diversas áreas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação.”

O órgão também elogiou os esforços diplomáticos intensivos liderados pelo xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, destacando-os como fundamentais para alcançar esse importante marco.

A Secretaria ressaltou que essa conquista reflete a liderança visionária dos Emirados e sua estratégia para construir um sistema financeiro seguro, resiliente, sustentável e eficaz, alinhado aos padrões internacionais.

A decisão do Parlamento Europeu é fruto de esforços nacionais abrangentes, impulsionados por ações eficazes das instituições dos Emirados. O reconhecimento reflete a confiança da comunidade internacional na capacidade do país de cumprir seus compromissos globais, não apenas por meio da conformidade técnica, mas também incorporando e sustentando uma cultura de transparência, responsabilidade e respeito ao Estado de Direito.

A Secretaria-Geral também reconheceu o papel essencial das instituições do setor privado como parceiras nessa jornada de sucesso. O comprometimento delas com a transformação institucional e com o aumento dos padrões de conformidade fortaleceu o ambiente de negócios e consolidou a confiança dos parceiros internacionais.

Por fim, a Secretaria reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em continuar adotando uma abordagem construtiva e estratégica, refletindo as prioridades nacionais na integração com a economia global e no avanço de parcerias pautadas no respeito mútuo e na responsabilidade compartilhada.