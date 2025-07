Banco Central dos Emirados impõe sanção financeira de AED 3 milhões a banco

ABU DHABI, 10 de julho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) impôs uma sanção financeira de 3 milhões de dirhams a um banco, conforme o Artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais e suas emendas, além do Artigo 137 do Decreto-Lei Federal nº 14 de 2018 sobre o Banco Central e Organização de Instituições e Atividades Financeiras e suas emendas.

As sanções decorrem de inspeções do CBUAE, que revelaram que o banco não cumpriu as instruções do Banco Central estabelecidas no Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais e suas alterações.

Por meio de seus mandatos de supervisão e regulação, o CBUAE atua para garantir que todos os bancos e seus funcionários cumpram as leis, regulamentos e padrões adotados nos Emirados Árabes Unidos, a fim de resguardar a transparência e a integridade do setor bancário e do sistema financeiro do país.