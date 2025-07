Emirados e Chade discutem fortalecimento da cooperação no setor financeiro

DUBAI, 10 de julho de 2025 (WAM) — O ministro de Estado para Assuntos Financeiros dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, recebeu o ministro das Finanças do Chade, Tahir Hamid Nguilin, para discutir formas de intensificar a cooperação entre os dois países no setor financeiro.

O encontro foi realizado na sede do Ministério das Finanças em Dubai e contou com a participação de várias autoridades chadianas de alto escalão, incluindo Guibolo Fanga Mathieu, ministro do Comércio e da Indústria; Fatima Goukouni Weddey, ministra dos Transportes, Aviação Civil e Meteorologia Nacional; Fatime Aldjineh Garfa, ministra delegada no Ministério das Relações Exteriores; e Oumar Teguen Idibei Berde, embaixador do Chade nos Emirados Árabes Unidos.

Durante a reunião, as duas partes exploraram possibilidades de ampliar parcerias institucionais e ativar mecanismos de cooperação financeira. Al Hussaini reafirmou o compromisso dos Emirados em reforçar a colaboração com países amigos na área econômica. “A troca de conhecimento técnico e o investimento em capacitação são fundamentais para aumentar a eficiência dos sistemas financeiros governamentais e alcançar a sustentabilidade fiscal no longo prazo”, afirmou.

Ao final do encontro, ambas as delegações concordaram quanto à importância de manter a coordenação e o diálogo contínuos entre os dois países, destacando o interesse mútuo em aprofundar a cooperação bilateral e compartilhar boas práticas que apoiem as prioridades nacionais de desenvolvimento.