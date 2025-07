Líder dos Emirados recebe mensagem do presidente do Chade sobre cooperação bilateral

ABU DHABI, 11 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente do Chade, Mahamat Idriss Déby, sobre as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação entre os países.

A correspondência foi entregue ao vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, durante reunião com o ministro das Finanças, Orçamento, Economia, Planejamento e Cooperação Internacional do Chade, Tahir Hamid Nguilin, no palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

No encontro, foram discutidas possibilidades de aprofundar a cooperação entre Emirados e Chade em diversos setores, com foco no interesse mútuo e no desenvolvimento sustentável. As duas partes também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum.

Participaram da reunião o ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed Hadi Al Hussaini; o ministro de Estado para Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; além de outras autoridades.