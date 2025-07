Governo de Ajman inaugura obra viária de US$ 17,2 milhões na região de Al Helio

AJMAN, 11 de julho de 2025 (WAM) — O governo do emirado de Ajman inaugurou o projeto de requalificação da Rua Sheikh Zayed, na região de Al Helio. A iniciativa, que abrange 2,8 quilômetros de extensão e custou AED 63 milhões (cerca de US$ 17 milhões), foi realizada pelo Departamento de Planejamento e Município de Ajman, em parceria com a Polícia de Ajman, como parte das diretrizes do xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante do emirado.

O projeto integra os esforços do governo local para modernizar a infraestrutura urbana em resposta ao crescimento populacional e à expansão da malha urbana. A iniciativa busca também melhorar a qualidade de vida da população e apoiar o desenvolvimento sustentável e equilibrado em diversas áreas do emirado.

A obra está inserida no plano estratégico Ajman Vision 2030, que visa à construção de um sistema de transporte integrado e sustentável, com foco em mobilidade eficiente, segurança viária e planejamento urbano de longo prazo.