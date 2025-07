Etihad Airways transporta 1,8 milhão de passageiros em junho

ABU DHABI, 14 de julho de 2025 (WAM) — A Etihad Airways divulgou suas estatísticas mais recentes de tráfego referentes a junho de 2025, mostrando expansão contínua e alta demanda por parte dos clientes.

A companhia aérea transportou 1,8 milhão de passageiros no mês, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento sustentado reforça a estratégia de expansão da empresa e sua posição sólida no mercado.

O fator de ocupação dos voos subiu para 88%, ante 86% em junho de 2024, evidenciando o sucesso da Etihad em otimizar a capacidade e atender a uma demanda robusta.

Atualmente, a frota operacional da companhia conta com 101 aeronaves, que dão suporte à ampliação da malha aérea e à melhoria contínua dos serviços.

No primeiro semestre de 2025, a Etihad recebeu a bordo 10,2 milhões de viajantes, número 17% superior ao registrado no mesmo período de 2024. O fator médio de ocupação no acumulado do ano alcança expressivos 87%.

Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways, declarou: “Estamos satisfeitos em ver a continuidade do nosso crescimento, com o número de passageiros em junho aumentando 17% na comparação anual do primeiro semestre, mantendo nossa posição como a companhia aérea que mais cresce no Oriente Médio. Os dados acumulados mostram que mais de 10 milhões de passageiros voaram conosco em 2025, e nosso total nos últimos 12 meses chegou perto de 20 milhões, demonstrando a confiança contínua dos clientes em nossos serviços.”

Ele acrescentou: “Nossa expansão de rotas prosseguiu em junho, com o início das operações para Praga e Varsóvia, além da retomada de cinco rotas sazonais para destinos populares no verão: Nice, Málaga, Mykonos, Santorini e Antália.”