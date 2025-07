Mohammed bin Rashid se reúne com formandos de destaque da Universidade Mohammed Bin Rashid de Medicina e Ciências da Saúde

DUBAI, 14 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, reuniu-se com os formandos de melhor desempenho da Universidade Mohammed Bin Rashid de Medicina e Ciências da Saúde (MBRU), na Casa da União, em Dubai.

O xeique Mohammed parabenizou os graduados pelas conquistas acadêmicas, elogiando a dedicação e o destaque científico que demonstraram — valores que refletem os princípios fundadores da universidade e o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos com a excelência em educação e saúde.

Durante o encontro, o xeique destacou a importância de cultivar talentos capazes de moldar o futuro da medicina e da pesquisa científica na região. Ele afirmou que os formandos representam pilares fundamentais na ambição dos Emirados de construir um ecossistema acadêmico e de saúde de classe mundial, capaz de atrair mentes brilhantes de todo o mundo.

“Temos orgulho dessas conquistas, que fazem parte da história de sucesso mais ampla que o país está construindo. Essa excelência acadêmica é prova da capacidade dos Emirados Árabes Unidos de moldar o futuro ao cultivar mentes excepcionais em setores vitais”, declarou Mohammed bin Rashid.

O xeique acrescentou: “A Universidade Mohammed Bin Rashid de Medicina e Ciências da Saúde tornou-se um farol de conhecimento moderno e um centro de inovação no setor de saúde. Ela desempenha um papel essencial na formação de futuros líderes em medicina e pesquisa científica — alinhada à nossa visão de posicionar os Emirados como um centro global de conhecimento e saúde avançada.”

Participaram do encontro a doutora Raja Easa Al Gurg, integrante do Conselho de Administração da Saúde de Dubai e presidente do Conselho da MBRU; o doutor Alawi Alsheikh-Ali, diretor-geral da Autoridade de Saúde de Dubai; o doutor Amer Sharif, CEO da Dubai Health e presidente da MBRU; a doutora Hanan Al Suwaidi, diretora acadêmica interina da Dubai Health e pró-reitora da MBRU; além de membros do Conselho da MBRU.

A turma de 2025 é composta por 164 alunos de 30 nacionalidades, distribuídos em 30 programas acadêmicos. Entre eles, estão 129 mulheres, incluindo 52 cidadãs emiradenses.