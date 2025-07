Clube de Imprensa de Dubai organizará Cúpula Árabe de Mídia 2026 de 31 de março a 2 de abril

DUBAI, 14 de julho de 2025 (WAM) — O Clube de Imprensa de Dubai, organizador da Cúpula Árabe de Mídia, anunciou que a próxima edição do evento será realizada entre 31 de março e 2 de abril de 2026, sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai.

O anúncio acontece após a bem-sucedida edição de 2025, que trouxe novidades importantes, entre elas o lançamento do Fórum de Cinema e Games, um novo evento âncora dentro da Cúpula, e a publicação do relatório “Perspectivas da Mídia Árabe – Visão de Futuro”.

A edição deste ano também contou com debates de alto nível sobre o futuro do setor, analisando as principais forças que estão moldando os diferentes segmentos da mídia.

Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai, presidente do Clube de Imprensa de Dubai e presidente do Comitê Organizador da Cúpula Árabe de Mídia, afirmou que os preparativos para a próxima edição estão a todo vapor.

Ela destacou que o comitê se reuniu para avaliar os resultados do evento de 2025, encerrado em 28 de maio, e definir as principais áreas de foco para 2026. Segundo Al Marri, a agenda da Cúpula reflete quase um ano de planejamento e esforços colaborativos que abordam tanto o cenário atual quanto as perspectivas para a mídia árabe no futuro. Ela explicou que a fase preparatória inclui o diálogo com grandes organizações de mídia da região para identificar questões-chave que impactam o setor e construir debates relevantes que apoiem seu desenvolvimento contínuo.

A edição de 2025 reuniu mais de 8 mil participantes de 26 países e promoveu 175 sessões, com quase 300 palestrantes de destaque do mundo árabe.

Maryam Al Mulla, diretora interina do Clube de Imprensa de Dubai e membro do Comitê Organizador, agradeceu a todos os que contribuíram para o sucesso da edição de 2025. Ela ressaltou que o trabalho em equipe continua sendo o motor por trás do sucesso de Dubai em diversas áreas, incluindo o setor de mídia.

Segundo Maryam, a edição de 2026 representará mais um marco em uma trajetória iniciada em 2001 com o Fórum Árabe de Mídia, que evoluiu para uma plataforma mais ampla com a criação da Cúpula Árabe de Mídia. O evento continuará com foco em capacitar talentos, inspirar os jovens, fortalecer parcerias regionais e apresentar as tecnologias que estão moldando o futuro da mídia global.

A Cúpula Árabe de Mídia inclui várias iniciativas de destaque, como o Fórum Árabe de Mídia, o Fórum Árabe de Mídia Jovem, o Prêmio Árabe de Mídia, o Ibda’a – Prêmio Árabe de Mídia Jovem, e o Fórum e Prêmio de Influenciadores Árabes de Mídia Social, além do Fórum de Cinema e Games.